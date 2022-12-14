行政院長蘇貞昌日前對小三通復航表示擔憂，認為在大陸疫情升溫的情況下，國內的藥品可能遭搶貨；衛福部長薛瑞元也幫腔，指大陸人就算沒來台灣，藥品也可能被搜刮。對此，前立委郭正亮今（14）日就表示，「蘇貞昌就是白癡，滿腦袋只有抗中保台，只有那支掃把，真是可怕到了極點」，引發討論。

郭正亮今日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「當這些台商或是台灣人在台灣都沒親戚嗎？他叫他的親戚買了寄過去，不是一樣嗎？我們出口藥品是有限額的，你能帶一箱走嗎？那有限量的，在海關就被攔下來了」，郭正亮氣炸表示，「蘇貞昌就是白癡嘛，他就認為只要抗中保台就可以繼續當院長，結果這種東西是輕鬆揭穿，沒有學問的東西，真相一下就攤開了」。

郭正亮更強調，「我們現在不准陸客來欸，所以會搶藥的都是台灣人，那台灣人的親戚就可以幫他寄藥了」，郭正亮直呼「最近民進黨敗選之後IQ都變成60以下，我們選罷法要不要順便修法，IQ沒到一百的都不能投票，或者說像你這種IQ的人不能當行政院長」。

郭正亮最後更說，「講那種話簡直一點常識邏輯都沒有欸，真是可怕到極點，他是在罵我們台灣人會搶藥，怎麼會有這種邏輯？這種邏輯來主政真的很可怕，不知道台灣會被帶到哪裡去，他滿腦袋只有抗中保台，只有那支掃把，民進黨就是剉咧等，你讓這種IQ這麼低的人當院長，看你明年怎麼選」。