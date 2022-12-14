球員工會回饋列車14日前進民和國中，與嘉義縣原住民族教育資源中心合作舉辦「原力起飛-原住民的職棒球星夢」生涯講座，邀請統一獅蘇智傑、味全龍拿莫・伊漾擔任講師，分享成為職棒球員的心路歷程，吸引全校師生熱情參與。

為鼓勵學生多元生涯發展，第一階段講座特別安排魏楚育來跟同學們分享成為體育主播必須具備哪些技能，也分享派駐東京奧運的採訪經驗；蘇智傑、拿莫則是以「棒球夢想的起始站」為題進行經驗分享。

當被問到如果不打棒球的話，自己最想從事什麼職業及夢想時，蘇智傑表示，小時候曾經想過要當攝影師，但成為職棒球員後，未來的夢想是能開一間打擊學院，培育更多年輕好手。

沒有比賽時，球星都做什麼休閒娛樂呢？拿莫分享除了唱歌、玩樂器之外，最近自己都靠「寫書法」來磨練耐性、提升球場上的專注度。

講座結束後，2位球星馬不停蹄來到球場，化身一日助教指導民和國中棒球隊的小球員，蘇智傑細心的指導打擊練習組的同學，拿莫則是親自下場示範守備動作。

民和國中棒球隊的鄭仁傑同學表示，有職棒球員親自示範、教學真的受益良多。蘇智傑、拿莫2人對於今天的活動不約而同表示，看到小球員們彷彿看到自己童年，也找回對棒球的初心，期許他們能堅持努力，朝自己的夢想前進。