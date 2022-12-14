行政院會明（15）將通過電動機車及節能設備補助措施。在電動機車方面，預計從明年起至115年共匡列58.85億元經費來進行推動機車行轉型、電動機車補助及設置充換電設施。節能家電補助方面，經濟部規劃在明年編列20億協助民間汰換老舊冷氣與電冰箱，另商業服務業汰換節能設備10億元，總計30億元。

根據行政院會議程，經濟部15日將陳報濟部陳報「淨零轉型-經濟部112年電動機車及節能設備補助措施」報告，包含「電動機車產業環境加值補助計畫」與「住宅與商業服務業節能設備補助計畫」報告。

經濟部日前接見台灣智慧移動產業協會（SMAT）代表會後宣布，將向行政院提出爭取新一期的「電動機車產業環境加值補助計畫」，從明年起至民國115年共匡列58.85億元經費來進行推動機車行轉型、電動機車補助及設置充換電設施。

經濟部規畫讓已上過政府辦理培訓課程的機車行，由政府補助購買電動機車試乘車，每家補助上限6萬元，維修保養工具每家上限5萬元。

在電動機車補助方面，補助民眾購買電動機車的金額維持重型及輕型等級每輛7,000元，小型輕型每輛5,100元，另採用國產電池芯則加碼補助3,000元，同時延續前期補助業者設置充換電站，並導引業者往非六都進行設置。

節能家電補助方面，經濟部則規劃明年編列20億協助民間700萬台汰換老舊冷氣與電冰箱，暫定每台補助3,000元，另商業服務業汰換節能設備10億元，總計30億元。