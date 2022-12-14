大陸山西省太原市，日前有民眾在1處大樓外牆看見不雅的按摩廣告，其廣告寫著「24小時上門按摩」、「隨叫隨到」，且廣告中還秀出女按摩技師，穿著凸顯身材的工作服，讓民眾看了之後就和色情聯想在一起，對此，廣告負責人則強調，按摩服務是「正規的」，本來是正常的廣告都被想歪了。

綜合陸媒報導，日前山西省太原市1處大樓外牆大螢幕出現不雅「按摩廣告」，路過民眾看見後，認為該廣告內容非常不雅，對此，該大樓負責人表示，由於樓體廣告是外包給廣告公司，而廣告公司負責人則認為，廣告裡的按摩服務正規的，民眾看到廣告上寫著按摩，就聯想到色情，本來是正常的廣告都被想歪了。

從影片中可見，廣告上寫著「24小時上門按摩」、「隨叫隨到」等字眼，並且還留下聯繫資訊，以及放上年輕貌美的女按摩師，並穿上修身、突顯身材的工作服。

大樓負責人後來也表示，已經接到通知，並且把廣告上「24小時」等有誘導性的字眼刪除，而該廣告則繼續刊登。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「正規按摩不可能是24小時」、「山西民眾好嗨唷」、「刺激消費嗎」、「開始群魔亂舞了」、「丟臉丟到家」、「廣告台詞不正經就月正經，反之亦然」、「按摩與色情被世俗定調了」。