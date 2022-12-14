111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽，北市大學14日78比61擊敗清華大學，預賽開季笑納4連勝，出身石牌國中、淡水商工的葉鈺琳，先發打滿第一節10分鐘，三分球4投中4、兩分球2投中2命中率百分百，單節飆16分，外帶1抄截助隊奠定勝基，賽後透露投籃命中率高的秘訣，在於積極自主訓練。

目前就讀北市大碩二、又是左撇子的葉鈺琳說：「第一階段預賽在成大，我們雖3連勝，但我的手感一般，回台北後這3個星期，我自主訓練，尤其積極練投，新學妹方曉晴幫我撿球，看來付出汗水苦練有成效，今天一開局覺得挺順手，就勇於出手，但沒想到會寫下4項個人單場紀錄。」

葉鈺琳此役只打23分鐘，三分球11投中7、兩分球2投中2，攻下25分、3籃板、2抄截，一戰寫下4項個人新猷，分別是單場25分、7記三分球，及第1節百分百命中率攻下16分。

幫忙隊友練球，本季初來乍到的碩一前鋒方曉晴，替補20分鐘得8分、5籃板、4助攻，她說：「葉鈺琳真的愈來愈準，那一段時間我陪她練，自己也小有收穫。」

落敗的清華大學苦吞開季4連敗，丁芷容投進2記三分球，拿12分、9籃板、3助攻、2抄截，個人連4場得分上雙， 林軒渝、許芳綺各贊助12、10分。