「黑道治國」爭議頻傳，行政院會擬在15日通過公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法修正草案，限制國安犯罪、「黑金槍毒」重大犯罪、賄選及重罪重刑等4類人不得登記參選。據悉，有鑒於深度偽造技術日益發達，草案特地增訂「深度偽造」條款，並加重處分，避免假影音衝擊選舉結果。

九合一選舉民進黨大敗，民進黨立法院黨團拋出「擴大排黑參選」修法建議，行政院周一舉行跨部會審查會議，討論確切類型。當前公職人員選舉罷免法第26條規定曾犯內患、外患及貪汙罪等，經判刑確定不得參選，而未來會將國安犯罪如違反國安法、國家機密保護法、國家情報工作法、反滲透法納入規範內。

有關「黑金槍毒」等犯罪行為，政院官員透露，舉凡組織犯罪防制條例、洗錢防制法、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等都將列入規範；但毒品部分除了販賣、製造行為外，「吸食毒品」並未列入條件中，因吸食毒品未危害他人屬輕罪，若限制參選資格也難有效阻止吸食者不再犯，因此未列為禁止條件之一。

重罪重刑部分，政院官員說，現行總統副總統選舉罷免法規定，死刑、無期徒刑、處10年以上有期徒刑，判處有罪但尚未確定者就不得參選，此次公職人員選舉罷免法也將納入此規範；而曾有相關賄選、受賄行為，及各政黨的黨內初選賄選行為也將限制參選資格。

此外，國內曾發生Deepfake性影片事件，透過「換臉」、「偷臉」虛擬技術，讓許多名人、政治人物受害，甚至演變成假影片流傳，導致外界對特定人士有錯誤認知，當時行政院為此增訂刑法第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」，讓新型態犯罪有罪可罰。

知情人士表示，由於深度偽造技術應用層面很廣，若有心人士據此製造候選人的錯誤影音，因為仿真性很高，選民難以判斷真偽，當事人更可能百口莫辯，難以舉證不是自己，選民恐因此留下壞印象進而衝擊選舉結果，因此本次選罷法修法也將增訂「深度偽造」條款。

該人士指出，若候選人發現此現象，可將影片送交刑事局鑑驗小組，若確認是深度偽造影片，可據此要求平台移除、下架，事後若抓出始作俑者，雖適用選罷法第104條意圖使候選人當選或不當選處分，但因深偽影音對選舉衝擊更大，在法律上將加重處分。

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