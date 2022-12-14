近日氣溫明顯降低，入冬後首波寒流將席捲台灣，屆時北台灣平地恐出現4度低溫，暖暖包也再度成為民眾搶購目標，但若身邊只有一個暖暖包時又該放在哪邊呢？對此醫師表示，放在腰部是最好的選擇。

日本醫學博士福田千晶在《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》一書中提到，氣溫驟降，若身上只有一個暖暖包，覺得不夠用時，應該優先放在腰部。她指出，腰部附近有肝臟、腎臟等血液量多的器官，因此只要腰部暖和，就會舒緩大腦的緊張信號，發出全身傳輸大量血液指令，身體就會從四肢末端開始泛紅暖和。

對於許多人習慣將暖暖包握在手中，福田千晶表示，這種做法會把暖暖包的熱能都浪費掉，只有手部會溫暖，其他部位仍然冷冰冰。

福田千晶補充，若身上有第二、第三個暖暖包，除了腰部外，還可以放置在背部、腹部或頸部，除了保暖，還能有效舒緩痠痛、頭痛，但必須避免與皮膚長時間的直接碰觸，否則恐造成低溫燙傷。