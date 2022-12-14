一名女網友發現她的閨蜜近日換了新手機，閨蜜向她坦承與公司一名已婚男主管發生關係，該閨蜜近日也將與男友結婚，閨蜜說只是在婚前短暫玩一下，不會影響兩方家庭與感情，還說因男友工作忙碌，性事無法滿足她，她才出軌；對此兩性專家欣西亞認為不太可能不「擦槍走火」，未來發展很難說。

名嘴許聖梅在節目「新聞挖挖哇」分享，一名女網友有位女閨蜜，平時會互相分享心事，該名女閨蜜近日準備與高中就交往多年的男友結婚，她向原PO分享此事時，原PO發現她換新手機，追問之下閨蜜才坦承她與一名男主管發生關係，但對方已婚，她仍維持者肉體關係，尋求刺激，也說男友因工作忙碌，性事無法滿足她，才會選擇在婚前短暫玩一下。

女網友發現閨蜜換新手機，閨蜜向她坦承與公司一名已婚男主管發生關係，該閨蜜近日也將與男友結婚，閨蜜說只是在婚前短暫玩一下，不會影響兩方家庭。（翻攝自YouTube「新聞挖挖哇」）

該名原PO說，她私下曾被閨蜜男友告知，想秘密籌辦一場求婚派對，這讓她很苦惱，不知道該不該告知閨蜜男友此事；兩性專家欣西亞則說，該閨蜜的男友應該會發現女友的手機怎麼換了，而且該手機還事男友送給對方，內心應該會有疙瘩，欣西亞認為原PO應該按兵不動，但能提示男方，女友的手機換了。

欣西亞說，她建議原PO能暗示男方應多關心女友；此外該閨蜜說因男友無法滿足她，她才暫時出軌，仍會與男友結婚，欣西亞說男女在偷吃上心態不一樣，男生即便偷吃仍會顧慮另一半需求，但女生若偷吃後，通常不會再與原來對象發生關係，因此該女閨蜜稱互不影響彼此家庭，欣西亞對此不太相信。