九合一選舉綠營慘敗，放眼2024總統之爭，不少人將副總統賴清德當成民進黨救主。但媒體人朱凱翔今(14日)在《盧秀芳辣晚報》節目指出，如果2024民進黨大敗，其實是高雄市長陳其邁會得利，屆時他將是民進黨最高的公職，台南市長黃偉哲也無法與其聲望相比，所以在2024這一局，陳其邁不會想介入太深，未來一年可能都會以場面話居多。

「那四項檢討，我真的覺得，民進黨繼續你的表演好不好？」朱凱翔表示，鄭文燦這個檢討小組召集人，檢討到抖音去了，就是不檢討你們的論文很多都是假的！還有陳時中檢討到數位中介法、檢討到國防外交去了，是不是要爭取當國防部長不知道，但就是不提高端的事情，這算什麼狗屁檢討？然後陳吉仲說最近水產品問題為什麼對民進黨大逆風？他說是太多假消息、認知作戰。請繼續你們的表演，你們就繼續這樣！

朱凱翔提到，第三點廣納人才，你現在沒有人才，就是一群奴才，講那些亂七八糟的話，什麼事都不做。還有守護台灣這些，好了啦，都是作文。原本這個禮拜之前，大家覺得鄭文燦應該會接黨主席，據掌握到的消息，他原本也跟賴清德、英系打過招呼，看起來大家至少覺得他不錯，身段柔軟，有一個緩衝區，未嘗不是一個好棋。但是他就抄襲仔，沒辦法了，現在就只能求賴清德未來的人事布局還能留鄭文燦一席之地。

「那陳其邁就變得非常奧妙了。」朱凱翔指出，陳其邁其實是一個非常有趣的人，就是如果2024民進黨大敗，誰會得利？其實是陳其邁，他就南霸天。如果2024民進黨被輪替了，陳其邁就是民進黨最高的公職，因為你不會覺得黃偉哲可以跟陳其邁的聲望相比。

朱凱翔強調，所以陳其邁在這一局裡面，他恐怕也不想要在今年介入太深，介入太深對他來說沒功，功是賴清德，把蔡英文身邊清君側清一清之後，帶領民進黨繼續執政，那大功當然是賴清德，不會是陳其邁。可是如果輸了之後，陳其邁就不得了了，立刻上升幾個檔次。所以他講的話，未來一年可能都會以場面話居多。