莎拉布萊曼秀中文祝歌迷聖誕快樂。（寬宏藝術提供）

62歲英國美聲跨界天后莎拉布萊曼（Sarah Brightman）暌違5年登台開唱，全新製作的「莎拉布萊曼聖誕派對演唱會」首次到亞洲舉辦巡迴演出，今（14日）首場在高雄巨蛋登場，看到南台灣熱情的粉絲，莎拉感覺特別親切，也在一開場就開心地大秀中文高喊：「晚安！大家好！謝謝你們來！」讓全場響起如雷般的掌聲。

莎拉布萊曼今與交響團隊在台上一連演唱24首曲目，除了有充滿聖誕氣息的〈聖母頌〉、〈平安夜〉、〈我相信有耶誕老公公〉，也不忘演唱自己的經典代表作〈歌劇魅影〉、〈告別時刻〉，完美的高音，展現寶刀未老的演唱功力，讓台下歌迷聽得如癡如醉，更不忘配合歌曲換上多套華服，加上現場絢爛的燈光，帶給大家聽覺與視覺的雙重享受。

莎拉布萊曼提到來過台灣數次，每次都印象很深刻，不僅歌迷熱情友善，食物也相當好吃，這次在台時間較長，除了美食之外，也探訪多個台灣景點，更學會幾句中文，整場演出結束前，她不忘用中文祝大家「聖誕快樂」。

而她今從高雄出發，接下來將到12／16台中、12／17台北及12／18屏東展開巡演，首度在台挑戰馬拉松式4城市演出，將用她天籟嗓音感動觀眾，陪伴台灣歌迷提前共度浪漫、溫馨的聖誕佳節，購票請洽寬宏售票。