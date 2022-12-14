效力日職東北樂天金鷲隊的台灣投手宋家豪趁著球季結束後歸國的空檔，14日與球芽基金前往新竹縣上館國小，與小球員分享他的棒球故事。

宋家豪今天自主訓練結束後就從北部趕到竹東，與上館國小、中山國小、大同國小以及五峰國小棒球隊的小球員見面，他也跟小球員分享樂天金鷲獨有的摩天輪主場，還有在下大雪時比賽的經驗。

宋家豪目前生涯累計87次中繼成功，明年目標挑戰100次中繼成功，他也談起他為何喜歡當中繼投手這個角色，原來是因為中繼投手每場比賽都要做好準備以及面對各種比賽狀況，這樣可以訓練他自己面對任何狀況時候的危機處理能力。

在提問時間時，小球員提問：「在打球這條路上，有沒有曾經想過要放棄？」宋家豪很直覺的回答，從小到大他最喜歡的就是棒球，因為太喜歡了，所以從來沒想過要放棄，就算面對到挫折，隔天起來又是嶄新的一天，每一天都做好自己的本分就好。

最後，小球員也在繪馬上寫上自己的名字，希望宋家豪可以帶著他們的祝福回到日本，然而，有趣的小朋友自己幫他訂下目標，除了明年要達成百中繼之外，還要送家豪也要拿下百勝，最好再來個百救援就更完美。

看到這些繪馬，宋家豪笑著說：「要完成百勝的話，他還有84場的努力空間，可能要丟到40歲吧！」最後宋家豪也教大家自己最喜歡的一句日文「最高です」，並在知道球芽基金的理念後就鼓勵小球員，閱讀可以幫助思考，閱讀、學習可能很枯燥，但是卻很有幫助，他也提到他在日本時，也都會買書或是日本人喜歡的口袋書，在球隊移動時可以來閱讀。