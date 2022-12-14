高雄市前副市長李四川即將出任台北市副市長，李四川今天(14日)在臉書表示，人生有太多的左右為難，也有很多意外與驚奇，未來他會盡全力，大家共同創造一個有愛、最幸福的宜居城市。身為前長官的高雄市前市長韓國瑜則在底下留言說，「能力越強、責任越大，相信做事誠懇實在的川伯，必定能協助市長，將台北打造為更好的城市！」

李四川今(14日)在臉書貼文表示，再過幾天，他就要離開陪著他兩年多溫馨的辦公室，心中有點不捨。人生有太多的左右為難，也有很多意外與驚奇。到了這個年齡，應該是給自己做減法，怎麼還繼續做加法，尤其是這幾天看到好友們高期望的留言，壓力更大。感謝大家對他的鼓勵與支持，他會盡全力，更需要大家給他指正，大家一起努力，共同創造一個有愛、最幸福的宜居城市。

韓國瑜在底下留言表示，「能力越強、責任越大，相信做事誠懇實在的川伯，必定能協助市長，將台北打造為更好的城市！」前立委顏寬恒則說，「川伯身經百戰、見聞豐富，回任公職是鄉親之福」。國民黨立委洪孟楷表示，「任重道遠！感謝川哥」。

網友紛紛說，「台北人有川伯真幸福啊」、「高雄人好羨慕台北人」、「鐵鎚應該重出江湖敲敲打打，世人之福」、「台灣人民的眼睛是雪亮的，你是值得信賴的好父母官。謝謝你願意為台灣繼續努力付出所有的專業，感恩你」。

也有網友認為，「川伯的新北經驗、高雄經驗，一定會讓台北市民很幸褔的！」、「用心做事，是人民的福氣，國家的寶」、「高雄鋪路政績有目共睹，終於讓台北市民也能享受到了」、「我們高雄人沒有福氣，川伯留在台北好好建設，祝福您」。