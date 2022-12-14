不讓世新、文化、北市大4連勝專美於前，近兩季UBA公開女一級第2台灣師大，14日71比30輕取成大，一樣取得開季4連勝，且讓上季第8成大全場只得30分，開季迄今大會最低。

第1節台師大22比10，次節防守加壓，讓成大單節只得5分，上半場台師大便以42比15遙遙領先，比賽已無太多懸念，最終分差41分定調，但頂著小腿撕裂傷、首度「帶傷調度」的教練梁嘉音說，雖贏球、防守也OK，籃下卻「放槍」太多，命中率待再提升。

梁嘉音點名大一菜鳥控衛古寶誼還要再更有霸氣，因古寶誼被視為是苗商、台師的大四雙重學姊廖怡婷的接班人，下季將扛球隊重任，開季也一直刻意磨練她，但她太「客氣」，很多球可以自己手出，她卻老找隊友傳球，反錯過第一時間。

古寶誼說，因是菜鳥，多少還是有些小緊張，單純希望幫學姊進球得分，並沒刻意要送助攻，但教練、學姊教訓的是，未來該出手她絕不再猶豫。

本季大會原本最低單場得分35，是第一階段成大輸北市大、台大輸世新共同寫下，這次成大再創新低，開季1勝3敗，大三的日本籍射手前新屋愛美三分球8投中4拿15分，本季UBA個人雙新高。