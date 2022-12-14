以色列國防軍(IDF)和埃爾比特系統公司(Elbit Systems)公司宣布，「鐵拳」主動防護系統(Iron Fist APS)通過幾個類實戰的測試情景，成功攔截可疑威脅。「鐵拳」是一種輕量型、模組式的主防系統，基於這個特性，以色列軍方預計將鐵拳安裝在艾坦裝甲車(Eitan APC) 和卡特彼勒 D9 裝甲推土機(Caterpillar D9)上。

陸軍認識(Army Recognition)報導，鐵拳主防系統是由爾比特系統公司旗下的以色列軍事工業( Israel Military Industries ,簡寫IMI) 設計開發，概念於2006年就已提出，初步原型在2007年交出，提供給以色列國防軍測試。該系統能夠防衛多種威脅，包括火箭榴彈、反坦克飛彈，和高爆型坦克砲彈 (HEAT)等。

它的感測器是 RADA 電子系統公司(RADA Electronic Industries) 開發的小型有源電子掃描陣列雷達傳，以及埃比埃特公司開發的熱源探測器來感知威脅。當威脅迫近時，立即發射爆炸型射彈，以擊毀或擊偏威脅物。

幾乎同時研發主防系統的還有拉斐爾集團(Rafael)，他們所開發的是戰利品系統(Trophy APS)。在2010年，以色列國防部宣布，2家公司都通過了測試標準，都給予資助；不過到了2012年，國防部認為2家公司的產品性質過於接近，期望能夠合成為一套系統，然而由於拉斐爾公司被指定為主承包商，而不是對等的合作夥伴， IMI不能接受這個條件決定出走。因此拉斐爾集團拿到以色列陸軍的大單，梅卡瓦4型以後的主戰坦克都安裝了戰利品系統。

之後一段時間，IMI試圖在國際上推銷鐵拳系統，經過幾年的奮鬥，獲得美國陸軍的興趣。2016年6月，美國陸軍選擇鐵拳做為史崔克裝甲車、M2布萊德雷的主防系統，主要原因是該系統的重量輕。

2018 年 12 月，美國陸軍1支裝甲旅的M2布萊德雷步兵戰車試用鐵拳，遇到系統供電問題，還有攔截故障的挫折，但IMI公司在隨後將這些問題逐一解決。

除美國陸軍以外，荷蘭也對鐵拳提出一份合同，要在CV9035 步兵戰車上測試鐵拳。