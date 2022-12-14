中華電信14日公布卡達世足賽最新收視狀況，MOD的世足專區總瀏覽量在八強結束後衝高至1.3億次，預期阿根廷、克羅埃西亞、法國、摩洛哥等晉級勁旅，在14日凌晨起的4強、季軍、冠軍賽巔峰對決，再將世足收視推上最高峰。

FIFA卡達世界盃足球賽，從16強賽事就進入短兵相接的單敗淘汰階段，令全球足球迷熱血沸騰。中華電信表示，8強爭奪戰時，克羅埃西亞與巴西、荷蘭對上阿根廷，連兩場球賽出現PK戰，推升MOD及Hami Video等各平台收視熱度，除了克羅埃西亞逆轉追平後再PK氣走奪冠熱門的巴西隊，有如驚奇劇情般，並締造Hami Video本屆開賽轉播以來單場最高收視人次，球迷更不斷透過MOD熱點回看功能重溫這兩場賽事的關鍵時刻，平均點閱次數達到整個賽期的2.2倍，MOD卡達世足專區總瀏覽量，也在8強結束後，衝高至1.3億次。

中華電信表示，Hami Video將於本周日（18日）世足冠軍賽中場時間，將推出國內大型賽事轉播首度以XR創新科技打造的「巨星中場秀」，由金曲嘻哈天團頑童MJ116擔綱演出，將擬真呈現可容納8萬人的冠軍賽主場館，讓觀眾有如從台灣瞬間飛越七千公里降落在卡達球場，也是今年世足賽中，中華電信科技新技大秀的重頭戲之一。

而備受國內民眾關注的特斯拉電動車抽獎，中華電信將在17日抽出，申辦「Hami Video金球大禮包」，完成登錄就有抽中機會。