儘管華視今年4月出包頻頻，NCC 14日仍無條件審議通過凱擘集團所屬金頻道等12家、台固集團所屬永佳樂等5家、大新店、屏南及新彰共20家系統經營者營運計畫中基本頻道變更案，由華視新聞資訊台遞補52頻位。

20家系統訂戶數約157.5萬，加上之前中嘉等多家系統台已上架華視新聞，合計64家有線電視系統商，已有46家陸續以華視新聞資訊台遞補，總收視戶數342.3萬，占國內整體收視戶占比約73％。

中天新聞台遭NCC撤照後，凱擘等系統台去年原本申請以台視替補52頻位，但NCC遲不審議，今年3月，凱擘等系統台改申請華視新聞資訊台遞補52頻道，終於讓NCC點頭、14日審議通過。

其它系統台包括台灣寬頻（TBC）、大豐仍採52頻道跳頻，維持基本頻道數不變。北都、洄瀾等九家有線電視系統商，去年2月申請以台視新聞台遞補52台頻道，今年4月撤案後再送台視遞補52台，NCC至今仍未完成審議。

另外，備受有線電視產業界矚目的新彰數位有線電視申請董事長及董監變更案，NCC於14日做出不許可決議。新彰送審變更董事長由吳健強，總經理由洪源澤擔任。NCC認為，由吳健強主導的吉翔國際以5.5億元取得新彰50.46％股權，規畫借貸4億元在完成董監變更後，存在備償存款專戶，將不利新彰未來資金運用，也會對新彰未來營運產生影響，

由於吳健強在業界具有知名度，洪源澤則擔任過新頻道總經理，加上NCC日前收到檢舉函指新彰增資過程，有特定系統台業者參與的影子，新彰董監變更案歷經兩年審議，最後以不許可收場，頗令市場意外。