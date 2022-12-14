民進黨2022年大選檢討小組於今召開第三場會議，敗選小組召集人鄭文燦表示，社會力代表提到，政策溝通與宣傳的操作不當，如抗中保台被反操作為戰爭恐懼。

今天敗選小組為廣徵各方意見，由中央黨部社運部邀請邀請各工商團體、四大社團、同鄉會、宗教、勞工、農業、教育、醫藥護、專業公會及各行各業等代表，會中出席的百工百業代表均詳實分享對於敗選原因的觀察，以及各團體成員的意見，包括從政策擬定、政策溝通、政策宣傳和輿情回應不足，以及各產業在後疫情時期所面對的產業經營狀況，涵括選舉策略的得失等，進行充分的意見交流。

鄭文燦表示，今天會議討論的議題相當廣泛，並且貼近社會真實的一面。社會力代表提到了三大議題，首先是政策溝通與宣傳的操作不當，如抗中保台被反操作為戰爭恐懼，防疫政策、紓困振興、兵役政策、居住正義、產業缺工，及經濟成果產出等，以至於年輕人與中間選民對本黨產生疏離。

此外，會中還提到，選舉當中陸戰與空戰的經營需要加強、整合；也有代表提議對社團組織進行強化。此外，對於黨在選舉中對於抹黑造謠、負面新聞的釐清有所不足，及短影音媒介快速散播所造成的不利形象，還有網路經營方式的疑慮等。會中代表提出的這些重大議題，不僅引發既有支持者的熱情衰退，還造成投票率低落的現象。

會議討論結束，鄭文燦總結並指示二點。第一，檢討小組將彙整近期會議的討論，針對逐次檢討會議所提及的議題，統整社會各界的批評與期待，儘速完成檢討報告，提交到中常會。第二，青年的認同是本黨重要的支持基礎，檢討小組後續將對支持者流失的情況，由民調中心負責，進行後續進一步的訪談與分析。

鄭文燦強調，除了檢討報告的完善之外，更期許以黨作為意見平台，持續聆聽，廣開交流，也會用各種形式和社會各方群體進行對話，廣納意見，接收各方各界的批判與聲音，研議相關的改變作為，以回應社會各方的殷殷期待。