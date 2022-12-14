自大陸11月陸續推出穩房市「三支箭」政策以來，大陸地產商融資吹來暖風。截至12月12日，包括世茂股份在內，已有近20家陸港上市房企公布再融資計畫。至於重要參與方—券商投行也主動和房企接洽，展開盡職調查工作。

大陸官方11月相繼推出「第一支箭」銀行信貸支持、「第二支箭」債券融資扶持，到「第三支箭」股權融資鬆綁層層突破，工具全面且積極。

在大陸11月28日推出「第三支箭」後，時隔一日，世茂股份當月29日隨即公告，擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票，募集資金擬用於保交樓相關房地產項目開發、償還部分公開市場債務本息，以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金等。

上海證券報報導，券商投行人士表示，房企再融資時隔多年重啟，預計會對券商投行帶來顯著的業務增量。對於投行而言，要借助政策東風，積極從項目承攬端發力，為優質房企引入融資「活水」。

其中，國金證券針對房企客戶，開通快速通道給予立項、安排盡職調查、品質驗收等階段的審核，確保項目品質與進展。報導指出，雖然多家券商投行已和房企進行對接及初期溝通，但由於政策推出時間不長，所以項目進度大多還處於早期盡職調查中。