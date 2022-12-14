總獎金50萬美元的「2022緯創女子公開賽」，14日在楊梅揚昇高爾夫鄉村俱樂部展開，在強勁風勢與大陸冷氣團雙重侵襲下，選手們努力奮戰，可惜無人打出低於標準桿成績，6位選手安禾佑、劉嬿、石澄璇、姚宣榆、張靖翎、張雅淳同以高於標準桿兩桿的74桿，暫時並列領先。

安禾佑在第4洞以7號鐵打出1桿進洞、距離161碼，獲得大自然高爾夫（Eagle Golf）贊助提供的市價16萬8千台幣八軸桿身全套球具一套，這也是她在正式比賽第二次打出一桿進洞。

除了打出一桿進洞，安禾佑另有1博蒂、2柏忌及一個三柏忌，賽後表示，即使在最後一洞因被風吹到開球出界，打成「三柏忌」8桿，從低於標準桿1桿成為高於標準桿2桿，她仍給自己的表現打出高分，「自己打得不錯，尤其是短桿與推桿。」

安禾佑今年上半年在美次巡Epson Tour陷於低潮，下半年成績回穩，最後年終排名上升，足以讓她可以繼續參加明年的次巡賽，她表示心態有調整，比賽環境也漸漸適應，相信明年會更好。

緯創女子公開賽2020年冠軍石澄璇，今天小鳥柏忌各3個及1個「雙柏忌」，她認為在如此惡劣的天候下，這樣的成績算可以了，諸桿發揮平均，不敢要求太多，只能給自己更多信心，揮桿與選桿不要猶豫，「今天救球不錯，因此推桿數也很漂亮26推。」

台灣一姐徐薇淩回國後首戰，首回合總桿數78暫並列第9。（TLPGA提供）