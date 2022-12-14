由於白天大陸冷氣團減弱，明（15）日各地高溫略回升，不過整體感受還是偏冷涼。氣象局提醒，周末夜晚至周日清晨各地低溫為6至7度，白天回溫不明顯。高山公路夜間結冰機率高，若溫度、水氣條件配合，周五（16日）前中部以北3500公尺以上高山有降雪機率，周休假期3千公尺以上高山有降雪機率，中部以北2千公尺以上高山也不排除降雪。

氣象主播戴立綱說明天氣。（中視新聞）

氣象局表示，明天迎風面的北部及東半部為陰短暫雨的天氣，其中基隆北海岸、東北部及大台北地區雨勢較為持續、明顯，且有大雨發生的機會，中南部雲量較多，中部地區及南部山區也有零星飄雨的機會；此外高山公路夜間結冰機率高，中部以北3500公尺以上高山有降雪機率，行車用路請多注意。

氣象局分析明天降雨分佈。（翻攝自氣象局）

溫度方面，明天清晨仍受大陸冷氣團影響，各地普遍低溫來到15到18左右，白天起大陸冷氣團減弱，高溫會比今天再溫暖一些，北台灣預估落在20、21度附近，整日溫度變化不大，感受偏冷涼，其他地方大約在22到25度之間，局部地區甚至能高個1至2度，較為溫暖舒適。

周六（17日）鋒面通過及寒流南下，各地氣溫明顯下降，周六晚至下周日（18日）清晨中部以北低溫普遍為6至7度，其他地區也只有8至10度，局部溫度更低，到下周日白天溫度回升也不明顯，整日偏冷。周六北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部山區也有零星降雨，下周日明顯轉乾，迎風面轉為零星短暫雨，中南部山區仍有零星雨，其他地區多雲到晴。

下周一、下周二（19至20日）氣溫逐漸回升，不過各地早晚仍偏冷，尤其下周一清晨由於輻射冷卻，各地非常寒冷，白天寒流逐漸減弱；水氣減少，迎風面的北部及東半部地區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

下周三（21日）起東北季風增強，北部及東北部氣溫稍下降，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；22日至24日有大陸冷氣團影響的機率，各地氣溫下降；北部及東半部地區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。