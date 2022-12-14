37歲女星柯佳嬿出道前曾任幼稚園老師，踏入演藝圈後專心當演員，分別以《必娶女人》和《想見你》奪下2座金鐘視后肯定，在2017年嫁給男星謝坤達，升格最有氣質人妻；柯佳嬿最近在社群曬出居家照，還自嘲準備好演鬼片，她的素顏讓男星余晉差點沒認出來，粉絲們更讚嘆「根本18歲高中生」。

柯佳嬿出道超過17年，主演過多部熱門電影和電視劇，其中以《必娶女人》獲頒第51屆電視金鐘獎戲劇節目最佳女主角獎，之後又在《想見你》無違和感演出高中生，最終在第55屆電視金鐘獎二度敲鐘當視后；而柯佳嬿也擔任《想見你》電影版女主角，明年即將上映。

柯佳嬿居家素顏自拍，讓好友差點沒認出來，她更自嘲已準備好拍鬼片。（圖／摘自柯佳嬿IG）

今（14日）柯佳嬿在IG分享自己難得沒行程的居家日，PO出多張素顏自拍照，把今日下午做了哪些事都一一寫出來，透露自己有過敏得吃藥，喜歡聽著同一首歌，和愛貓在家裡沙發共處，最後更不忘叮嚀粉絲們，「天氣變冷了，要好好照顧身體喔」。

照片中的柯佳嬿對著鏡頭擺出各種表情，還俏皮地做鬼臉，她的好友大文留言稱讚她可愛，她卻自嘲「最後一張應該看的出來已準備好演鬼片」；男星余晉則表示，「哈哈哈哈一晃過去沒認出來」，讓她無奈地回應，「是不是只認貓」。不過，許多粉絲都大讚柯佳嬿保養得很好，「完全少女，剛畢業吧」、「可以再演10次高中生」、「皮膚狀態也太好，看膚質根本少女」。