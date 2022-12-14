桃園一名有公共危險前科的男子5年前出獄後，與一名音樂老師交往，去前他不滿遭分手，竟寄信到女方母親開設的音樂教室，內容稱「這是一位高材生音樂女老師傑作，她可以在還有婚姻狀況就跟其他已婚男人上床做愛」，並附上存有多張私密照的記憶卡，男子遭依恐嚇危害安全罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。

判決書指出，男子在民國106年6月曾因公共危險案件遭判刑7個月，出獄後他與一名女子交往後分手，他竟在110年9月9日，在郵局寄出一封信到女子母親開設的音樂補習班，信件內容寫「給貴家長，信件內容非常真實，這是一位高材生音樂女老師傑作，她可以在還有婚姻狀況就跟其他已婚男人上床做愛」。

男子在信件稱，女子當時還沒離婚，「因為她跟劈腿男已經打的火熱每天送完小孩，就是一起回去6樓住處…」還說「相信應該很快的，國小跟台北桃園音樂界的人都會知道女老師對婚姻不忠誠，出軌嚴重劈腿，枉費當音樂老師」，藉此讓女子畏懼他會散布她的私密照。

法官認為男子分手後，竟不思循以理性之方式處理感情問題，甚至恫嚇對方，考量本案信件及記憶卡內容均未外流，且男子犯後坦承犯行，已有悔意達成和解，依恐嚇危害安全罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑3年。