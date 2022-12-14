阿根廷重返世足決賽，主將梅西（Lionel Messi）賽後接受阿根廷官方新聞台的美女記者馬丁尼茲（Sofia Martinez）訪問，結束談話之前馬丁尼茲連珠般地狂讚梅西的貢獻，表達她對梅西的無比崇敬。馬丁尼茲這番讚美完全打入梅西的心坎，讓他顯得有些害羞又非常感動。

馬丁尼茲說：「我最後想說的不是一個問題，但我想要告訴你，世足決賽即將到來，我們都希望阿根廷摘冠。我只是想對你說，不管結果是如何，有些東西是沒有人能從你這裡奪走的，你征服了每一個阿根廷人，我是說真的，你讓每一個孩子都穿著你的球衣，不管那是正版、假貨還是自製的。你真的深深烙印在每個人的生命，對我而言，那是任何世界盃冠軍也比不上的。」

This interview with Messi is beautiful.. pic.twitter.com/eVxJXuqJwc — J. (@Messilizer) December 14, 2022

梅西一邊聽，一邊專心地看著馬丁尼茲，但是聽到這段時他暫時把眼神別開，眼淚似乎在他眼裡打轉。馬丁尼接著說：「沒有人能從你身上奪走這一切，這是我對你的感謝，因為你給這麼多人帶來快樂。我衷心希望你能把我的話帶進心裡深處，因為我堅信那些比贏得冠軍更重要，那是你已經擁有的東西。謝謝你，隊長。」

阿根廷打進決賽的當日，首都布宜諾艾利斯的街頭站滿了球迷，他們雀躍地高唱梅西的名字。正如馬丁尼茲所說，不管對手再厲害，無論阿根廷是否摘冠，梅西就是阿根廷人民的驕傲，這是梅西永遠不會被奪走的東西。