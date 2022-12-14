女星Apple（黃暐婷）過去是節目《我愛黑澀會》固定班底，現在成為各大綜藝節目常客。Apple常更新社群平台，近日PO與姊妹淘聚會的合照，其中一張竟多出2個不認識的女人，嚇得她貼出臉色發紫的貼圖，驚呼：「這是正常的嗎？」

近期寒流來襲，Apple與星友蘇心甯、鄭羽凡（亞亞）和蘿莉塔約吃火鍋，12日在IG分享一系列姊妹淘合照，四個女生站在餐廳門口合照，各有各的美，相當賞心悅目，Apple的牙醫男友趙國翔也在現場，留下甜蜜的情侶同框照，閃翻網友。

Apple將姊妹淘合照套上最近很夯的AI art濾鏡，明明是4個人，系統卻偵測到有6個人，無緣無故多出2個陌生女性，Apple驚魂未定地問：「這是正常的嗎？」、「aiart濾鏡要嚇死我了！」並傳了哭笑不得和嚇到臉發紫的表情貼圖，表達內心的訝異。

蘇心甯開玩笑地問：「是不是誰偷懷孕？」Apple接話：「還是誰的嬰靈？越說越恐怖！」蘿莉塔順勢歪樓：「而且還雙胞胎，因為一次兩個」，也驚呼：「要嚇死了啦！想說另外兩個是誰？」Apple故作神祕地回：「不要問～你會怕～」其餘網友也留言：「抓！到底是誰的小孩」，意外引起話題。