高雄全家海神職業籃球隊戰績重回T1聯盟龍頭，場外不忘積極走訪校園、期待幫助籃球幼苗在年輕學子心中萌發。14日海神隊前進苓雅區的高雄市立五福國中，近900名師生熱烈歡迎海派大使(苓雅、永安、茄萣)布銳克曼，與隊長余純安、吳怡斌擔任講師，現場學子的熱情讓3位球員傾囊相授，傳授基本籃球技巧與分享面對低潮如何轉換心境，秉持運動家精神，迎向人生挑戰。

高雄全家海神隊14日由隊長余純安代表，致贈全隊簽名球給五福國中校長何茂通，T1元年冠軍隊成員布銳克曼、余純安、吳怡斌擔任一日教練不藏私，將個人技巧大公開，現場一對一教學與投籃遊戲挑戰大展親和力，會後掀起圈粉巨浪，簽名會後加碼求簽海報、戰靴不間斷。

余純安、吳怡斌上季雙雙返鄉為高雄而戰，分享元年奪冠甘苦談。余純安肩負隊長壓力，以高EQ化挫折為激勵，指導切入技巧與防守判斷；吳怡斌細心解說籃下腳步、卡位籃板，並提醒學生「莫忘初衷」，並在最後的遊戲秀「神射」破網，為全校二年級近900名師生贏得小禮。

布銳克曼大方傳授獨門運球熱身步驟及傳球要點，他說：「保持冷靜，指揮團隊，製造好的出手機會，是控球後衛必備的特質。」布銳克曼透露，先前代表菲律賓來台出賽，就對台灣印象深刻，「高雄是很棒的城市，依山傍海，高雄已經成為我第二個家。」

海神隊本季主場推出「我雄海派高雄日」活動，將15場主場例行賽劃分為高雄市各行政區，由海神隊球員擔任各區海派大使，高雄人憑實體身分證即可免費兌換戶籍對應之主場日1A票券一張，指定行政區的球迷可於售票處同步搶先領取球員客製限量小禮，並享有賽後彩蛋活動。

高雄全家海神隊吳怡斌（後）指導動作，並在小遊戲幫五福國中師生贏得小禮物。（高雄全家海神提供）

高雄全家海神隊與參與遊戲同學合影。（高雄全家海神提供）