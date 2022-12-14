美國生技公司莫德納（Moderna）主打的mRNA技術，除了開發新冠疫苗有成，應用在癌症疫苗也傳捷報。莫德納13日宣布，mRNA癌症疫苗加默沙東（Merck）抗癌藥物Keytruda的組合，能有效降低黑色素瘤患者死亡或復發機率。

受此激勵，莫德納股價周二收漲近20％（19.63％），以每股197.54美元作收，創今年1月14日來收盤新高，市值增加約120億美元。但莫德納今年來跌幅將近22％。

莫德納與美國製藥大廠默沙東周二宣布，150名志願受試者進行第二期臨床試驗發現，莫德納這款客制化癌症疫苗，結合默沙東的癌症免疫治療藥物Keytruda，比起只使用Keytruda，黑色素瘤（melanoma）患者復發或死亡的機率降低44％。

若是莫德納癌症疫苗搭配默沙東癌症免疫藥物的組合療法，在下一試驗階段也取得成果，意味莫德納mRNA技術平台應用，可望從Covid-19疫苗擴展到其他領域，同時也助莫德納從疫前默默無聞的新創公司，躋身生技巨頭之林。

莫德納和默沙東透露，他們計畫與主管機關討論癌症疫苗的試驗結果，明年還將擴大研究，確認此組合療法的安全性及有效性。臨床研究取得正面結果，將替莫德納癌症疫苗獲主管機關認可鋪路。莫德納與默沙東也打算測試此組合療法，用在其他類型癌症的可行性。

創立於2010年的莫德納，多年來致力將mRNA技術商業化，但面臨若干技術障礙問題。2020年新冠疫情全球大流行，成了莫德納證明mRNA技術價值的契機。

推出新冠疫苗後，莫德納也開始著眼於替mRNA技術另闢戰場。客制化癌症疫苗若成功上市，可助莫德納的營收來源多元化，抵銷目前公司唯一產品新冠疫苗銷售衰退的衝擊。

莫德納預估，2022全年營收在180億美元至190億美元，與去年持平。分析師預測莫德納明年營收恐腰斬一半以上，新冠疫苗需求減退、又無其他可貢獻營收的產品是主因。