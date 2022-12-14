大陸上周暫停台灣加工類食品、農漁產品輸入，其中包含金門高粱酒、佳德鳳梨酥都在列，農委會主委陳吉仲也回應，將向WTO（世界貿易組織）申訴。不過所謂申訴是否有效果？醫師蘇偉碩在臉書說明WTO對於國際爭議的處理流程，並指出政府僅提出9次「關切」，直說：「農委會從未到WTO提過抗議或申訴」、「不要回來台灣騙老百姓」。

精神專科醫生蘇偉碩昨（13）日在個人FB粉專發文，稱農委會從未向WTO申訴或抗議過大陸對進口食品的註冊及審查制度。蘇偉碩指出，技術性貿易壁壘（TBT）或是檢驗檢疫規定（SPS）造成的爭議，WTO都提供四個階段的處理程序，分別是：「一、通知（notifications）；二、關切（concerns）；三、磋商（consultations）；四、爭端裁決（dispute rulings）」。

蘇偉碩說明，前兩階段是貿易對手間的正式溝通，若真的要「來硬的」，需啟動爭端解決，也就是俗稱的提告，才會進入第三階段的磋商，倘若仍然無法解決爭議，才會有第四階段的訴訟程序。

蘇偉碩指出，截至目前為止我方僅提出「9次」第二階段的「關切」，且內容大同小異，蘇偉碩不禁砲轟：「如果真的像陳吉仲和蘇貞昌講得那麼神勇，怎麼不敢進入第三階段一次給我們看看呢！」同時，蘇偉碩也質疑，蔡政府是否會向WTO提告，並正式要求爭端解決？「還是只敢在台灣叫一叫？騙騙立委和百姓！」

文末，蘇偉碩表示，陳吉仲只是提起貿易關切（specific trade concerns ,STC），其在WTO中代表的意涵僅是正式提問，直說：「不要拿回來台灣騙老百姓，說你們有在日內瓦向大陸代表提出抗議喔！」