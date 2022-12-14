雅維．茉芮以一身雪白象徵自己如白紙般向耆老學習泰雅文化。(風潮音樂提供)

泰雅族金曲歌手雅維．茉芮日前推出最新專輯《藤蔓wahi》，她首次挑戰族語饒舌，也再度與老公董事長樂團白董和知名DJ Code Wu、佰樂Pilot K攜手合作，更首度嘗試自己編曲，期許自己能將泰雅的文化養分化成無限延伸的藤蔓，攀爬到世界各地的人們心中。

雅維．茉芮在意外開啟族語創作後，就像是接收祖靈使命般，不斷地紀錄和蒐集傳統古謠。她說自己就像充滿生命力的野藤一般，能在極端或險峻的環境中生存，「就像藤蔓那樣不起眼卻遍布各地，爬到各座山頭、谷地去找部落老人做田調」，她更透露自己近期最想成為的是「族語老師」。

提到和製作人白董的合作，雅維說兩人在製作上雖然各有堅持，但正因溝通很直接，反而很有效率，「並不會特別遷就彼此，可以無顧忌的表達製作想法，是很棒的合作夥伴」，白董說雅維在生活中個性大剌剌的，但所有的龜毛跟細節都用在製作音樂專輯上了，還笑稱這張專輯是兩人互相傷害（意見交流）產生出來的，算是他們的第4個孩子。

雅維．茉芮自稱嗓音不夠厚實嘹亮，但聽似「虛弱」的歌聲，搭上輕搖滾或饒舌反而別有風味。她因看到救護車無法拯救確診孩子性命的新聞後，將失去親人的傷痛與媽媽在三級警戒時給的語音叮嚀，編寫發展成防疫宣導歌〈顛倒天空〉。這首族語饒舌歌，是雅維首次嘗試自己編曲，她想透過音樂創作，紀錄這場近代人類史上最大規模的瘟疫，同時也用嘻哈的態度表述疫情帶來的恐懼、無奈及遺憾等情緒，希望世界能恢復到穩定的軌道上。