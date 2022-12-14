「房市已進入寒冬，別在潑冷水了！」今年4月由行政院提出的「平均地權條例」修正草案，預計本月21日納入立法院內政委員會議程排審！中華民國不動產代銷經紀公會全國聯合會理事長謝坤成今（14）日跳出來怒批指出，部分修法內容爭議極大，卻要趕在明年元月會期結束前通過修法，若完全不顧及產業蠻橫式修法，恐將衝擊全台約6萬名房產銷售從業人員的生計！

謝坤成強調，現在房市交易冷卻，此時再推行極有爭議的修法，加上央行貸款成數限制，不動產相關銷售勢必受到衝擊，「中小型建商籌無資金，在金流中斷下，難逃倒閉命運，屆時爛尾樓將叢生」，不僅增加都更危老重建的困難度，更容易扭曲市場的後果，無助居住正義，年輕人還是買不起房。

謝坤成呼籲政府，目前房地產市況轉冷，若強行將「打炒房」修成「草打房」，為了便宜行事、不想管理，以「一刀切」式的認定，且法案並無日出條款，貿然施行有失周延的法案，恐將釀成大風暴！

謝坤成指出，此次五大修法措施中，主要有「限制換約轉售」、「重罰炒作行為」、「建立檢舉獎金制度」、「管制私法人購屋」、「解約申報登錄」，其中三項法案的定義不清，疑慮甚大，更侵害人民財產，徒增不動產交易糾紛。

謝坤成點名其中三項，第一點「限制換約轉售」中，目前草案版本從針對預售屋，再新增「新建成屋」。他說，可以接受「預售屋限制換約轉售」管制，但新成屋被納入管制的定義不清，若已過戶至民眾手上，就不再屬於權利讓渡，而是產權明確的交易，況且目前已實施房地合一稅2.0的重稅，明顯配套措施不足。

另外，謝坤成點出第二項爭議，就是「管制私法人購屋」，草案一旦通過，私法人取得住宅用房屋須得到許可，「形同法人投資房地產完全被斷路，甚至會影響都更案、危老整合進度」！謝坤成認為，這部分需要很明確的定義，要讓私法人清楚知道「房子到底能買、還是不能買？！」

本身也是中台灣代銷天王、萬群地產總經理的謝坤成表示，房市在下半年開始進入景氣寒冬，預售屋開價已經不再像去年下半年、建商因為怕無法掌控工料雙漲幅度而開出高價，如今預售屋開價偏向保守、甚至出現價格微降的趨勢。