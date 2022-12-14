廣達旗下雲達總經理楊麒令表示，雲達5G企業專網在全球已經累積20個成功POC（概念驗證）案例、橫跨八大領域，除了工業製造之外，港口應用也是其中之一，目前以德國、新加坡客戶最為積極，隨著全球大解封、5G企業專網客戶從POC進入商用的進度加速，2023下半年有機會見到雲達投入5G企業專網的努力開花。

雲達在資料中心解決方案站穩腳步後，最近幾年積極投入5G電信解決方案與5G企業專網解決方案。受到疫情影響，5G企業專網過去幾年POC進展不快，雲達僅有兩、三個日本POC案例，不過楊麒令表示，雲達目前全球已經累積20個POC案例，應用領域則有8個，除了市場耳熟能詳的智慧工廠之外也突破至其他領域，如港口。

而在雲達20個POC案例中，楊騏令表示以新加坡、德國客戶進度最快，最有機會脫離POC、進入實際商用階段，其中，新加坡科技與設計大學（SUTD）使用Campus 5G孵育商用數位轉型，德國合作夥伴則以雲達解決方案拓展在智慧醫療、物流、生產等產業轉型的應用，隨著全球已經脫離疫情的差旅禁令，楊麒令預期，2023下半年有機會見到投入5G專網多年來的努力開花。

面對台灣網通、伺服器業者都紛紛搶進5G企業專網市場，楊騏令表示，目前競爭對手的賣點侷限在5G專網設備的相容性，雲達的強項是花了許多年才打通每一個環節，真正能提供接取、邊緣運算與伺服器端到端的完整解決方案，這個能力全球大部分的SI（系統整合業者）都還未具備，遑論SI自行選擇每一個環節所需的產品、兜成一套端到端完整解決方案給客戶。

雲達為全球資料中心白牌伺服器解決方案數一數二供應商，14日舉行年度品牌活動Q.synergy Taiwan 2022，基於雲端基礎設施所研發的5G 及HPC & AI解決方案在製造、醫療、高等教育、城市和娛樂等領域的全球實際應用成果，並展出液冷式機櫃與即將上市的新一代英特爾伺服器，吸引超過200位國內外合作夥伴參與。