高雄一名父親死後留下13億財產，6名子女向保險公司因理賠金提告，由一名擔任里長的兒子出面打官司，對方在民國101年同意給付3200萬，但該里長竟將此金錢獨吞，3年前其他子女發現後提告想要回錢，該里長稱其中有1500萬給當時出面協調的「社會人士」，法官認為其他人並未授權此事，依侵占罪判處1年6月。

判決書指出，6人的父親於民國96年死亡後，6人向保險公司提起民事訴訟，期中一名兒子柯男獲另外5人的授權，101年5月在高雄地院就本案進行調解，雙方達成調解，保險公司在101年5月前分別給付新臺幣2958萬101元、241萬9899元，共計3200萬元。

不過一直到108年8月，6名子女在進行另案遺產分割案件時，才發現柯男已依授權領到和解金，5人因此要求柯男分配和解金；不過柯男稱，本案和解金中的1500萬元是給「社會人士」的處理費，其他子女對此都知情且同意，因此剩下的1700萬元可以拿出來進行分割，每人約可得3百萬。

法官認為，柯男辯稱他在和保險公司調解時，就曾和手足們說過會請「社會人士」處理，也會給1500萬的費用，手足們知情也同意，但法官認為其他兄弟姐妹並未授權他這麼做，他就算事後表示可以分配給大家，但侵占罪是即成犯，因此仍依侵占罪判處1年6月徒刑，全案可上訴。