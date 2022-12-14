民進黨九合一敗選檢討小組13日舉行了第二次檢討會議，檢討小組召集人鄭文燦及其核心幹部進行深度檢討，就民調的準度及變化、認知作戰及許多政策的論述方向等，彙整出更加精進的策略方案。對於該份檢討中的「民調失準」，前立委林濁水今（14）日就表示「奇怪，選舉過程中，我看了，也引用了好幾家的民調，為什麼都準」，引發網友炸鍋討論。

在民進黨這次的檢討會議上，鄭文燦及其輔選團隊幹部針對政策的論述方向、選戰主軸的突出與定位、錯假訊息的傳播管道、兵役問題、投票行為的改變、民調的準度及變化、認知作戰、基層組織作戰、提名時間太晚、疫情及通膨的影響等多方面，提出綜合性的建議與檢討，鄭文燦強調，「這些來自最前線的意見，都是讓民進黨知道選票流失的癥結點在哪裡，也是未來民進黨在面對選戰時最寶貴的教戰守則，如何讓未來在政策、選戰主軸和步調能夠更加一致，絕對是重要關鍵」。

林濁水今日就在臉書上指出，「民進黨檢討會議中有一個重點：民調失準」，這讓他驚呼，「奇怪，選舉過程中，我看了，也引用了好幾家的民調，為什麼都準？」此篇文章一發出，許多網友更是紛紛留言表示「所以自己騙自己」、「民調造假還是民調失準？」、「慈禧也認為義和團刀槍不入，沒有發揮應有的水準」、「又在睜眼說瞎話」。