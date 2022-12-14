美國針對高階晶片祭出輸中限令，台顯卡廠麗臺（2465）受波及，原代理之A100、H100系列AI級GPU伺服品產品銷售動能受阻，不過看好高速運算市場需求明年仍將持續增溫，加上旗下布局多年的智慧醫療裝置業務將以雙位數力道倍增，麗臺將力拚明年營運有優於今年的表現。

以輝達GPU平台產品為主的麗臺，過去兩季受到加密貨幣挖礦潮退、顯卡市價走跌，及中國市場需求走弱等影響，營運受累轉虧、第三季每股虧損1.09元，累計前三季每股虧損1.79元。

董事長盧崑山14日於法說會中指出，今年GPU市況在景氣變化、匯率波動及加密貨幣挖礦潮退等影響下，手上GPU的庫存堆升，預計要到明年第一季去化才會告一段落。

以其銷售主力的中國繪圖卡市場來看，雖預期電競仍有一定需求，但因挖礦需求消失，顯卡業務不比去年時的榮景。不過麗臺在消費性顯卡比重不多，明年預期仍可望受惠HPC高速運算需求增溫，在下半年挹注成長動能，並推升其整體營運動能較今年回溫。

至於布局超過10多年的醫療事業，在疫情影響進一步降後，盧崑山樂估明年將受惠新品及日本市場的豐收，挹注強勁成長力道、目標拉升營收比重占達兩成。

其中，在日本銷售市占穩居前兩大的血氧機產品在當地已具有相當知名度，麗臺亦規畫就近服務客戶、尋求在地協力廠商合作，預計最快明年6月後，就將部分後段組裝產線擴至日本、以「日本製造」直接銷售、因應客戶需求。

另一方面，麗臺在既有的聚焦心血管照護之智慧穿戴式產品，已在台與逾200家醫療院所合作，在大、中、小型藥局、醫材行及藥妝等相關通路的佈建更已突破2,000餘家，麗臺亦已擴建通路團隊深耕，期將在台成功經濟複製到日、中、美等海外市場，讓醫療事業儘速成為營運的另一動能。