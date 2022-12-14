今年五月GUCCI 星叢Cosmogonie系列於古堡舉行，該系列將星辰融入於服裝設計當中，品牌為該系列也特別推出官方Line貼圖，邀請台灣設計師鄒駿昇Page Tsou執行，以「時空旅人Time Traveler」為概念呼應該系列風格，而八款動態貼圖中主角們手持955 Horsebit馬銜包、Bamboo 1947竹節包等品牌經典包款，身為品牌粉絲你認得幾個呢？
Gucci Cosmogonie 系列，歌頌德國哲學家 Walter Benjamin 的星叢思維概念「一個特定的當下時刻和一個同樣特定的過往地點之間的同步性」；呼應此概念，Gucci令靈光在時空中尋覓連結。該系列靈感來自跨越幾世紀與數十年的語錄，經典與當代元素相互交融。
此波動態貼圖也融入濃厚義式情懷於其中，以最新Gucci Cosmogonie系列服飾巧妙地配搭多樣經典包款，搭配躺臥於沙灘椅上的慵懶模樣、騎乘義式風格摩托車、腳踏車等動作，搭配常用招呼語以及節慶用語的圖案等等，十分實用。即日起至2023年1月5日，加入GUCCI LINE官方帳號好友，即可擁有Gucci Cosmogonie系列的動態貼圖。
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