烏克蘭宣布，與俄羅斯軍方達成的最新囚俘交換協議，已確認俄方會釋放64名烏克蘭人，還釋放1名美國公民蘇迪‧穆雷克齊(Suedi Murekezi)，特別引起美國的關注。

莫斯科時報(TheMoscowTimes)報導，烏克蘭總統府發言人葉爾馬克(Andriy Yermak)在推特上稱：「在頓巴斯地區作戰的 64 名烏克蘭部隊士兵，正在準備回家；同時，對方也同意釋放一名美國公民穆雷克齊，他是我們的友人。」

Today, 64 soldiers of the Armed Forces of 🇺🇦, who fought in the Donetsk and Luhansk areas, returned to Ukraine.



It was also possible to free a US citizen who helped our people - Suedi Murekezi. The bodies of the 4 dead were also returned. #StandWithUkraine



📷 Andriy Yermak pic.twitter.com/TkceNu9lp6 — UkraineWorld (@ukraine_world) December 14, 2022

美國廣播公司 (ABC News)報導，穆雷克齊剛剛被烏克蘭軍事情報小組，從俄羅斯控制的佔領區解救出來，現在正被送往基輔。

ABC的記者與烏克蘭部隊一起前往札波羅熱州的交戰區，經過前線協商，雙方同意2小時的停火，達成戰俘交換，隨後就看到穆雷克齊被帶出來。ABC記者就在暫時停火的爭奪區採訪穆雷克齊，他說他過去幾個月，被俄軍不人道的待，因此自己永久有一部分將被困在頓內次克了。當然他很高興終於回到烏克蘭控制的領土，再次成為一名自由人。

據他所說，俄羅斯佔領者以「煽動叛亂」的理由抓捕他，被關在一個地下室裡大約幾個星期，並且受到了酷刑，包括電擊以及無理由的毆打。之後轉送到頓內次克市的一所監獄，大約三個月。刑滿釋放後，也沒能離開頓內次克，因為沒有美國護照。

他說，俄羅斯人指責他是中央情報局的成員，但他只是生活在刻松的普通人。還有其他美國人同樣被關押，只得到了最少的食物和水。當記者問穆雷克齊回到美國以後，最期待什麼？穆雷克齊說：「想吃一個花生醬三明治。」