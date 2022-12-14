九合一選舉落幕，後續登場的台北市第三選區立委補選，被視為藍綠延長賽，民進黨徵召吳怡農參選，國民黨則指派王鴻薇出戰。《TVBS民調中心》12日就公布了一份最新的民調指出，王鴻薇以46％的高支持度領先吳怡農的38％，兩人差距8個百分點。對此，前立委郭正亮14日就表示，「這次補選就是在比基本盤，而王鴻薇佔了一個優勢，她這次有把當年蔣孝嚴的票整合，加上蔣萬安用力輔選，而民進黨並沒有這樣的明星」，引發討論。

郭正亮14日在中天節目《綠也掀桌》中表示，從這份《TVBS》的民調中可以看到，「吳怡農在40歲以下的選民，支持度到52％，但這是補選，不是大選，上次投票率是接近七成，這次補選投票率到45％就阿彌陀佛了」，因此郭正亮坦言，「這次就是在比基本盤，基本盤簡單講就是在比投票率，台灣60歲以上的投票率是最高的，然後30歲以下的投票率是最低的，那王鴻薇在60歲以上的支持度遙遙領先」。

郭正亮更爆出「王鴻薇佔了一個優勢」，郭直言，「這是某一位國民黨裡面的高人告訴我的，王鴻薇這次有把蔣孝嚴的票整合，蔣家當然是跟藍營的比較熟，加上這個是蔣萬安的選區，難道要讓蔣萬安立刻跛腳嗎？當了市長卻輸了選區？所以蔣萬安一定會用力輔選，而這區民進黨就沒有這樣的明星」。