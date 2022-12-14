天王周杰倫即將開始舉辦《嘉年華》世界巡迴演唱會，在17、18日在新加坡開跑，這兩天帶著昆凌、好友和工作團隊飛到當地為開唱做準備；周杰倫今（14日）在IG分享人在新加坡的照片，還曬出「老公視角」的昆凌偷放閃，卻被五月天阿信偷爆料「想看私人遊艇」，掀起網友暴動喊「我們也想看」。

周杰倫17、18日將在新加坡開唱，昨（13日）已啟程從台灣飛到新加坡，抵達後也陸續分享一行人住的飯店，在準備演唱會之餘，今又曬出去海邊chill的照片，他戴著口罩、穿著渡假風的衣服，身後景色美不勝收；驚喜的是，周杰倫還上傳「老公視角」的昆凌，網友猝不及防被閃到，也羨慕兩人感情還是那麼好。

周杰倫被五月天阿信爆料有私人遊艇。（圖／摘自周杰倫IG）

有趣的是，身為周杰倫的好友五月天的阿信也在底下留言，脫口爆料「我想看你的私人遊艇」，簡單幾個字讓網友暴動，也紛紛敲碗「哇！杰倫哥還有私人遊艇」、「我們也想看」、「哥真的太屌了吧」。不過，周杰倫沒有回應此留言，也讓網友可惜看不到他們倆的互動。

其實先前周杰倫就被瘋傳擁有私人飛機，但所屬公司對此僅回應「杰倫沒有私人飛機」，讓外界推敲周杰倫只是為了表演租飛機趕行程；如今周杰倫遭阿信爆料有私人遊艇，有資深粉絲認為，應該只是開玩笑，但以周杰倫的財力，阿信的爆料並非不可能。