有媒體14日揭露總統蔡英文2020大選網軍名單，包括政要、側翼、網軍名單洋洋灑灑列出，還直接揭露手法，連國民黨台北市議員徐巧芯都直呼「不能只有我看到」。對此，媒體人張禹宣指出，光從名單、揭露的時機點，甚至是矛頭的指向與受害者，清清楚楚這是由誰發起的。他以「金孫的復仇」形容副總統賴清德不忍了，戳破這公開的秘密，後續究竟是否能如願「一鍋掀」，黨內茶壺裡的風暴才剛煮沸，還有得演。

「是民報造反了，還是賴清德不忍了？」張禹宣14日在臉書發文表示，真的是血流成河了。民報最新獨家報導，揭露蔡英文2020大選網軍名單，甚至直接點名黃重諺、林鶴明、洪耀南、立委林楚茵、王定宇等人，皆加入運作。甚至直接指出，「綠營人士透露，網軍存在評價確實兩極，過去透過網軍操作輿論、帶風向來勝選，但2022年部分網軍動輒打壓異議者，作風更猛。」成也網軍、敗也網軍。

張禹宣指出，該文甚至連群組名稱「小英臉書LINE戰友團媒體資訊分享群組」、「粉專聯合平台」、「2020反國民黨」、「選戰戰鬥團」、「94i交流」到對話內容一併曝光，包含照片在內：點名黃重諺、林鶴明、洪耀南、林楚茵、王定宇、鄭運鵬的網紅助理韓璟、卓榮泰特助、蘇系-李懷仁、英系-張嘉玲等人。

側翼名嘴的部分則有焦糖、胡采蘋、楊斯培、蔡依橙、王時齊，以及匿名網軍：「峰狂打臉94爽」、「恕我無法支持」、「貓與邪佞的手指」、「我是台灣人，台灣是咱的國家」、「鄉民挺起來」、「抓到了！這梗很綠」、「無限期支持蔡英文cosplay霧島」、「音樂政治上班族」等管理員。

張禹宣強調，最關鍵的是，民報直接揭露手法，多數由側翼領袖發起網路會談，黃重諺負責「吹風」參與討論，由「民進黨中央」提供素材(子彈)，再分層級、部分協同作戰。光從名單、揭露的時機點，甚至是矛頭的指向與受害者，清清楚楚這是由誰發起的。「金孫的復仇」，戳破這公開的秘密，後續究竟是否能如願「一鍋掀」，黨內茶壺裡的風暴才剛煮沸，還有得演。