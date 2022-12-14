英格蘭球星魯尼（Wayne Rooney）再次為當代「梅羅之爭」下了註腳，這次他沒有提出新見解，而是引述自己在2012年5月的推文：「梅西是個玩笑，對我而言是史上最棒的。」他今年多加一句話：「至今依然沒有改變。」以及兩個圖示「攤手」與「山羊（GOAT）」表明他早就認定梅西是史上最棒的「玩笑」。

梅西在2012年歐洲冠軍聯賽代表西甲巴塞隆納，在16強戰第2回合把對手德甲勒沃庫森踢了7比1，梅西該場比賽一個人踢進5球，寫下賽史前所未見的神蹟。魯尼佩服得五體投地，只能崇拜地感嘆「梅西是他見過史上最棒的玩笑。」

C.羅納多（Cristiano Ronaldo）多年來與梅西爭奪當代第一的稱號，英國名嘴摩根（Piers Morgan）曾經問C羅說：「你銀行裡的英鎊存款和IG追隨者哪個比較多？」C羅回答說：「好問題，我想大概很接近吧（他有5億IG追隨者）。」摩根接著開玩笑說：「我在想魯尼是不是還能更恨你？」

可見魯尼有多麼討厭C羅這位前曼聯隊友，多年來的梅羅之爭，魯尼總是堅定地站在梅西的一方。

本屆世足開踢前，魯尼對英媒《泰晤士報》說，他不會以世足賽冠軍來衡量梅西的地位，「大家對此有不同觀點，但我個人講過很多次，梅西就是最棒的。」魯尼指出即使是已故阿根廷球王馬拉度納（Diego Maradona）也比不上梅西。