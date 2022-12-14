36歲女星宋哥（宋依璇）擁有高挑身材，180公分的身高令她不用穿高跟鞋就能成為人群焦點，她早年以模特兒身份出道，近年時常在社群平台上分享親子互動，獲得一批粉絲喜愛；今（14）日她發文透露，煮東西時不小心睡著，結果發現時家中已經煙霧瀰漫，差點火燒房子。

女星宋哥近年是綜藝節目的常客，時常上節目分享生活，也有接演戲劇作品，即使當媽媽後，生活仍然多采多姿，宋哥今早上更新社群平台，勸告「希望大家不要跟我一樣愚蠢至極」，她提起前天晚上準備煮晚餐發生的意外，「前天晚上，想煮晚餐。米飯洗了、鮭魚放入烤箱、開火煮湯…然後我就在看我的行事曆…然後我就睡著了」。

睡了一段時間，砂鍋裡的湯都燒乾了，宋哥醒來時家中已經煙霧瀰漫，砂鍋也變成黑色，她慶幸沒有釀成嚴重損失，「還好沒有燒成火！不然對不起鄰居、我也不會再發文了」，因為這起意外她清理兩天，清到手都破皮都還是清不乾淨，直到油漆師父來了才解決，她也呼籲大家「天氣冷，用火小心！如果跟我一樣笨，麻煩設定一下手機計時器給自己提醒一下」。

照片中可以看到天花板有煙燻過的痕跡，幾乎整片變灰色，她透露當天情急之下，她抱起氣炸烤箱跟老公說「拿去丟」，但燒壞的是砂鍋，沒想到搞了個烏龍老公真的拿去丟，讓她還要去買新烤箱。