歐元區10月工業生產跌2％ 較預期差 22:432022/12/14 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟統計局14日公布歐元區10月工業生產月跌2％，比市場預期的月跌1.5％來得差，跟9月的月增0.8％相較，顯示能源價格高漲打擊生產，讓製造業在第四季開始的首個月表現轉弱。專家指工業生產下跌可能讓歐元區經濟陷入萎縮。 美國11月CPI年增7.1％ 低於市場預期 美11月PPI年增7.4％ 高於市場預期 超級央行周登場 歐美升息策略分歧 #工業生產 #歐元區 #歐盟統計局 #市場預期 #月增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《興櫃股》強攻線上銷售 麗彤11月營收月增6.8％ 08:182022/12/13 財經 《國際經濟》英國10月GDP月增0.5% 前景依舊慘淡 17:392022/12/12 財經 出貨回升 面板雙虎11月營收月增3.6％ 15:242022/12/09 財經 《國際金融》等待利率決議+中國疫情擔憂 歐股回跌0.49% 09:382022/12/13 財經 歐股Q4飆18％ 拚13年來最佳 04:102022/12/09 全球財經 美11月PPI增幅 高於預期 04:102022/12/10 財經要聞 市場預期輸油管Keystone將恢復運作 國際油價下跌 07:242022/12/09 國際 《國際產業》財報展望俱佳 博通盤後漲近3.5% 10:582022/12/09 財經 《電子通路》利機11月營收月增24% 全年每股拚賺逾5元 09:382022/12/12 財經 通膨放緩激勵 美股收高 07:132022/12/14 國際 預期通膨可望觸頂 歐洲央行考慮放緩升息 14:102022/12/12 國際 美股年底反彈行情 Fed、CPI成兩大關鍵 22:552022/12/10 財經 11月房地合一稅隨交易微增反彈 重回單月30億 17:142022/12/13 財經 超級央行周 美歐升息將不同調 04:102022/12/13 財經要聞 鮑爾將續唱鷹調 美元有撐 22:072022/12/14 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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