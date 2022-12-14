歐盟統計局14日公布歐元區10月工業生產月跌2％，比市場預期的月跌1.5％來得差，跟9月的月增0.8％相較，顯示能源價格高漲打擊生產，讓製造業在第四季開始的首個月表現轉弱。專家指工業生產下跌可能讓歐元區經濟陷入萎縮。

美國11月CPI年增7.1％ 低於市場預期
美11月PPI年增7.4％ 高於市場預期
超級央行周登場 歐美升息策略分歧
#工業生產 #歐元區 #歐盟統計局 #市場預期 #月增