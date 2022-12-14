買房配車位真的穩賺不賠嗎？一名網友看上一間低總價的預售屋，但車位的價格卻超過百萬，進一步調查後發現，在周邊租車位30年只要72萬元，讓他猶豫究竟是否該買車位？也擔心昂貴的車位在未來房屋轉手時會變成「拖油瓶」。貼文一出雖然有不少人呼籲要買車位，但也有人提醒，凡事量力而為。

原PO在臉書社團《買房知識家 Ａ你的Ｑ》發文表示，近來想要購買台中蛋白區的預售屋，但後來發現，現在不僅房價高，平面車位也幾乎都要破百萬，原PO認為，買車位的好處僅有「不怕風吹日曬雨淋」，然而，若是租周邊的車位，每個月最貴也才2000元，換算下來30年大約要付72萬元。

但考量到未來有生孩子的可能，原PO起初期望能購買室內車位，但價格實在讓他吃不消，「跟現實面在掙扎」。此外，原PO透露，購入的新房僅有2房，總價並不高，若還要帶一個破百萬的車位，擔心未來轉手時會讓買家感到負擔，「深怕到時候車位變拖油瓶」。

面對原PO的疑慮，網友幾乎是一面倒「勸敗」，紛紛留言，「買！因為如果哪天要換屋，價差不只100萬」、「跟租屋同道理，現在買百萬車位，30年後或許還能再賣百萬甚至以上」、「下雨天還是颱風天就真的有差了」、「方便性無價」。

也有網友提醒，租車位除了有租金漲價的風險，土地也可能隨時會被改建、蓋房子，難保能穩定租用停車位，「很多私人停車場只是在養地，買房沒有同時買車位的，多半會後悔」。不過也有人提醒量力而為，買或不買，最終仍取決於口袋的深度。