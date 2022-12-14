廣達旗下雲達科技今日舉行年度品牌活動Q.synergy Taiwan 2022，以「掌握5G x AI創新，落實企業數位轉型」為主題，帶展現雲達研發的5G及HPC、AI解決方案在製造、醫療、高等教育、城市和娛樂等領域的全球實際應用成果，並展出液冷式機櫃與即將上市的新一代英特爾伺服器，吸引超過200位國內外合作夥伴參與。

為解決不同產業對5G、AI的不同需求，雲達與多家台灣系統整合業者合作，例如與華電聯網合作結合VR／AR眼鏡的模擬操作訓練系統，加速作業員上手速度；與台灣數位光訊科技集團合作在中部地區打造5G專網攝影棚，透過直播結合台數科終端TV聯網機上盒，讓電視節目更具互動性與娛樂性；與台灣松下電器合作，使用醫療電子鏡系統，透過5G即時傳輸與AI偵錯，進行防護衣穿脫要領的指導；與航見科技合作，藉由5G傳輸即時影像，整合無人機與AI雲端解決方案，執行安防、巡檢、救災等任務；協同大世科發展從AI到終端、橫跨資料中心與HPC的應用；與雲象科技合作推動數位病理人工智慧，加速AI訓練進程、縮短病理科醫師閱片時間，並顯著提升胃癌淋巴結微小轉移偵測敏感度。

雲達總經理楊麒令表示，5G x AI的結合在過去幾年已經驅動智慧製造、智慧醫療、智慧城市等創新，為企業提供數位轉型所需的技術平台，雲達了解不同垂直產業的特殊性，透過和生態系夥伴全方位的技術整合解決產業痛點，已經在全球多個場域驗證數位轉型的績效，未來不但將繼續推動數據驅動的數位轉型，更要連結智慧邊緣和智慧雲端，協助企業極大化轉型績效。