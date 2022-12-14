加密貨幣交易所FTX創辦人班克曼弗瑞德（Sam Bankman-Fried）遭美國檢察官指控8項金融罪名，若相關指控罪名都成立，將戳破他先前宣稱對公司犯案不知情的說詞，讓他犯下美國史上最大規模金融詐欺案，面臨最高115年監禁。

班克曼弗瑞德12日在巴哈馬被捕後，當地法院於13日拆封美國檢方提交的秘密起訴書，內容指控班克曼弗瑞德犯下8項罪名，其中包括密謀對客戶進行電匯詐欺、電匯詐欺客戶、密謀對放款機構進行電匯詐欺、電匯詐欺放款機構，以及密謀洗錢等5項重大罪名，分別可判處最高20年監禁。

除了上述5項罪名之外，另外3項罪名包括密謀商品詐欺、密謀證券詐欺、密謀欺瞞美國政府並違反競選經費法規，分別可判處最高5年監禁，也就是說若8項罪名全部成立，總計可判處最高115年監禁。但法界人士認為這些罪名的監禁期可能同步展開，因此實際監禁時間可能不會這麼長。