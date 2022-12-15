曾敬驊劇裡的接髮造型。（愛奇藝國際站提供）

彭千祐演高中生。（愛奇藝國際站提供）

由曾敬驊及彭千祐主演的愛奇藝原創劇集《不良執念清除師》明年將推出，今愛奇藝國際站線上記者會首次曝光片段預告，畫面中看到主演曾敬驊的「狼尾頭」火爆混混形象，他今也透露，為了角色特別在髮尾接髮，讓外型看起來更玩世不恭，也因角色出身書法世家，拍攝前勤練書法，在劇中一展寫字功力。

《不良執念》兩位主演曾敬驊及彭千祐今合體現身記者會，與熱播的泰劇《我們之間》Boun及Prem舉辦隔空交流「Young Stars見面會」，除了彼此介紹劇集角色外，在快問快答環節中，被問現實生活想擁有哪種超能力？4人都答「瞬間移動」。曾敬驊說，這樣就能節省時間和金錢；彭千祐表示：「我從以前就很喜歡睡覺，以前當學生都常常遲到被處罰，如果有這個能力就不會遲到了！」

泰國雙帥Boun和Prem則透露，因為他們很喜歡旅遊，能瞬間移動隨時就能去世界各地旅遊，兩人也提到想來台灣北投泡溫泉、到貓空泡茶。4位也現場現學中文跟泰文，過程則以翻譯進行交流，曾敬驊表示「真的很想聽得懂他們在講什麼，就可以直接交流了」。

而2022年即將尾聲，愛奇藝致力於提升台灣戲劇在全球市場的能見度，在第57屆金鐘獎榮獲戲劇節目最佳男配角和最佳導演2項大獎的《逆局》，被韓國、日本和美國的觀眾評選為前3名最喜愛的台灣戲劇。許瑋甯主演禁忌師生戀為題材的《第9節課》被33.5％的韓國觀眾選為最期待的新劇，該劇已在12月11日正式在愛奇藝國版上架。

另外，回顧2022年10大戲劇陸、韓、泰劇不同語種的戲劇都進入排行，第1、2名由今年兩部陸劇《星漢燦爛月升滄海》、《蒼蘭訣》拿下，而《蒼蘭訣》蒼蘭夫婦也成為今年愛奇藝國際版站上最「吸金」的影視CP組合，帶動站上的用戶成長。