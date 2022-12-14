1艘搭載50人的非法移民船從法國沿岸出發，企圖前往英國。卻在多佛外海沉沒，英國搜救單位救到43人，但仍有4人確定罹難。

英國天空新聞報導，這艘船在凌晨3點多左右翻覆，被附近的漁船所發現並通報海岸警衛隊，英國漁船先行救援落水者，之後直接搜救單位的直升機與救生艇才趕到。

漁船船長雷蒙德(Skipper Raymond)表示，事發當時他正在睡覺，其他船員突然通報他，水裡有很多人，立即點開漁船的燈光，發現水裡都是尖叫與求救聲。

「這就像二戰電影裡的場景，水裡到處都是在尖叫的人」

雷蒙德與船員花了兩個小時把人從水裡撈上來，被救出的人來自阿富汗、伊拉克、塞內加爾和印度。據這些人說，向法國的一名走私商，支付了 5,000 英鎊，以便進入英國。

雖然漁船救了31人，但是返回港口時，有1在船舷上的人還是死了。

Four dead after migrant boat capsizes off English coast #BreakingNews pic.twitter.com/TEtregV2f1 — KASİDE (@zakkumec) December 14, 2022

隨後英國海事救難船持續尋找落水者，終計救出43人，但仍有4人死亡，原因是失溫。多佛的溫度記錄 2C，落海的體感溫度只會更低。

多佛當地議員艾爾菲克(Natalie Elphicke)在國會質詢此事，她先對救援者的勇敢表示敬意，接下來呼籲英國總理蘇納克(Rishi Sunak)立即與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)舉行峰會，以阻止人蛇集團偷運移民穿越英吉利海峽。