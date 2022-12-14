大陸國務院14日公布「擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）」稱，必須堅定實施擴大內需戰略，建設更加強大的國內市場。並將釋放出行消費潛力、發展智慧交通，以及加強房市預期引導等列為重點方向。

新華社14日公布全文，綱要指，展望未來一段時期，國內市場主導國民經濟循環特徵會更加明顯，必須準確把握國內市場發展規律，充分發揮內需拉動作用，建設更加強大的國內市場。

「綱要」提出要釋放出行消費潛力。優化城市交通網絡佈局，大力發展智慧交通。推動汽車消費由購買管理向使用管理轉變。推進汽車電動化、網聯化、智能化，加強停車場、充電樁、換電站、加氫站等配套設施建設。便利二手車交易。

在房市部分，「綱要」提到，堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，加強房地產市場預期引導，探索新的發展模式，加快建立多主體供給、多管道保障、租購並舉的住房制度，穩妥實施房地產市場平穩健康發展長效機制，支持居民合理自住需求，遏制投資投機性需求，穩地價、穩房價、穩預期。