英國11月通膨自前月的41年高點下降至10.7％，低於市場預期，激起通膨觸頂期望。通膨降溫支撐英國央行放慢升息步調，市場普遍預期15日例會升息2碼。

英國國家統計局（ONS）14日公布，拜汽油價格下滑所賜，11月消費者物價指數（CPI）年增10.7％，低於10月的年增11.1％和市場預估的年增10.9％。排除波動性較大的食品與能源項目，11月核心CPI年增6.3％，低於10月的年增6.5％。

國家統計局首席經濟學家菲茨納（Grant Fitzner）表示，英國物價仍然上揚，但低於去年同期水準，最顯著的地方是汽油價格下降。

美國銀行（BoA）經濟學家在寫給客戶的報告表示，我們認為英國通膨已經觸頂。

除了英國之外，包括美國與歐元區在內的全球多個國家，11月通膨皆出現優於預期的降幅。美國通膨由7.7％降至7.1％，歐元由10.6％降至10％。

英國央行過去一年來大幅升息，致力讓通膨回到2％的目標。11月例會一口氣升息3碼，創下逾30年來最大升息步伐。經濟學家大多預期本次升息幅度為2碼，利率將升至3.5％，將是連續第九次升息。

凱投宏觀首席英國經濟學家戴爾斯（Paul Dales）表示，英國央行可能繼續升息，不過通膨出現觸頂跡象後，預期央行將放慢升息腳步。

戴爾斯指出，預料未來幾個月通膨繼續下降，11月數據降溫可能不是一次性，或許能緩解英國央行的通膨憂慮。預估15日例會利率將由3％上調至3.5％，終端利率可能低於先前預估的4.5％。

英國除了面臨高能源價格壓力，央行也擔心勞工短缺將持續推動薪資成長，並帶動通膨上揚。

英國的通膨高於美國或歐元區，但低於德國。摩根資產管理公司策略師金柏（Hugh Gimber）表示，英國經濟遭受和美國一樣的薪資壓力，以及歐洲式能源危機的雙重夾擊。