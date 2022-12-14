日本短觀報告：大型製造業信心連四季下滑 23:512022/12/14 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本央行14日公布第四季短觀報告，由於擔憂全球成長減速，大型製造業信心指數從前季的8降至7，已連續四季下滑，創下去年3月以來最低紀錄。企業計劃將明年3月止財年的資本支出增加19.2％，增幅低於前次調查的21.5％。 雲達總座楊麒令：5G專網明年下半年有機會開花 板卡需求回溫 鈺邦：NB庫存續調整 《金融》十二月美銀美林經理人調查報告 現金配置比重連兩個月下滑 #全球 #短觀報告 #大型製造業 #四季 #下滑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台新銀「中小企業論壇」 聚焦ESG、數位雙軸轉型 19:572022/12/14 財經 受疫情衝擊 亞銀下調陸今明兩年經濟增長預測 12:512022/12/14 財經 新光三越台中店7樓改裝 助攻今年營收拚240億新高 23:102022/12/14 財經 富達國際全球情緒調查 港人對前景樂觀 19:412022/12/14 財經 渣打符銘財：台灣央行升息到此為止 18:022022/12/14 財經 雲達科技偕國內外企業 邁向數位轉型 23:102022/12/14 財經 《哈利王子與梅根》紀錄片 打破網飛上映首周紀錄 23:102022/12/14 財經 美通膨再降溫 Fed升息2碼機率高 04:102022/12/14 財經焦點 期美歐央行釋暖意 資金溫和流入股市 12:042022/12/14 財經 權證市場焦點－愛普＊ 明年營運回溫 04:102022/12/14 證券．權證 2023年台灣經濟成長率 台綜院估2.51％ 15:422022/12/14 財經 年後轉型「薪」舞台台北文華東方酒店祭高薪搶人 17:182022/12/14 生活 漲價策略奏效 Zara母公司本財年前9月淨利年增24％ 23:102022/12/14 財經 時論廣場》全球化分兩半 中美誰勝出（石齊平） 18:012022/12/14 時論廣場 英國11月通膨降至10.7％ 市場預期央行升息2碼 23:512022/12/14 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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