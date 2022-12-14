日本央行14日公布第四季短觀報告，由於擔憂全球成長減速，大型製造業信心指數從前季的8降至7，已連續四季下滑，創下去年3月以來最低紀錄。企業計劃將明年3月止財年的資本支出增加19.2％，增幅低於前次調查的21.5％。

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