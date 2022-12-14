創立邁入20周年的台中市亞太經營家協會，目前擁有100多位會員，皆為中台灣優秀企業家、專業經理人及享有經營決策高階主管，今（14）日由麗明營造董事長吳春山接任第21屆理事長！

吳春山在業界是個很不一樣的營造廠董事長，他不只愛讀書、愛唱歌、愛攝影、愛交朋友，熱心投入公益活動，身兼多個公益社團理事長，每個工程、每個任務總是勇往直前、使命必達！

例如2009年接下台中國家歌劇院興建案，其複雜的曲牆建築工法和水幕防火設計，讓麗明營造花了5年才完成這個高難度的任務。他說起在員林百果山上的開林寺拜拜抽籤，神明指示可以接下工程，雖然「不會賺錢只會賺得好名聲」，吳春山還是用專業團隊、傻子精神，說「做就對了！」在業界贏得好評！

吳春山表示，將以這樣的正向力量，誓言要帶領亞太經營家協會邁向2023年的亮麗明天，任重道遠、全力以赴、如期如質。

2002年成立的台中市亞太經營家協會，創設宗旨為配合台灣發展為亞太營運中心，強化台灣產業之國際競爭力，培育具國際視野之現代經營者，進而促進亞太地區企業管理經驗之交流而成立，是一群關心台灣產業前途的產學界朋友所推動，一個超越政治的公益性社團，也是一個兼具知性與感性、最具氣氛與格調的異業交流與產業研究聯誼會。

台中市亞太經營家協會目前擁有100多位會員，皆為中台灣優秀企業家、專業經理人及享有經營決策高階主管所組成的社會菁英團體，包含金可集團董事長蔡國洲、新天地董事長王玉雲、生產力建設董事長張忠弘、星享道集團董事長劉敏瑛、全國動物醫院董事長陳道杰等等。

台中市亞太經營家協會表示，該協會一起共學企業經營發展，協助企業經理人建構人脈網絡，促進跨業結盟，提升競爭力。每個月舉辦一次專題演講、邀請產官學界優秀人士擔任講師、國內外企業參訪、企業論壇、經營分享、財經、時尚文創、運動樂活等。